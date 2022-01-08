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Spor

Sivasspor Konyaspor maçına 5 eksikle çıkacak

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Konyaspor'a konuk olacak olan Sivasspor'da 5 eksik bulunuyor.

AA8 Ocak 2022 Cumartesi 12:17 - Güncelleme: 8 Ocak 2022 Cumartesi 12:17
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Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında yarın İttifak Holding Konyaspor ile deplasmanda karşılaşacak.

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda saat 13.30'da başlayacak müsabakayı, hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

Süper Lig'in ilk yarısında 6 galibiyet, 8 beraberlik ve 5 yenilgi alarak 26 puan toplayan Sivasspor, 39 puanla sıralamada 2. basamakta bulunan Konyaspor karşısında galibiyet arayacak.

Sivasspor'da bu karşılaşma öncesi sakatlığı bulunan Ziya Erdal, Jorge Felix, Fredrik Ulvestad ile ülkelerinin milli takımında olan Max Gradel ile Fayçal Fajr'da kadroda yer almayacak.

Sivasspor, bugün yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayarak Konya'ya gidecek.

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