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Spor

Sivasspor-Konyaspor maçının biletleri satışa çıktı

Trendyol Süper Lig 25. haftasında Sivasspor ile Konyaspor arasında oynanacak maçının bilet satışı başladı.

IHA19 Şubat 2025 Çarşamba 10:18 - Güncelleme:
Sivasspor-Konyaspor maçının biletleri satışa çıktı
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Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Sivasspor, cumartesi günü saat 13.30'da sahasında Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. Kırmızı-beyazlılar, resmi sosyal medya hesaplarından paylaştığı bir videoyla Konyaspor maçı biletlerinin satışa sunulduğunu duyurdu. Videoda, Sivasspor'un bu şehir için bir tutku, bir yaşam biçimi olduğuna vurgu yapıldı. Tribünlerin dolması ve taraftarların takımlarına sahip çıkması için çağrıda bulunulan videoda, Sivas ile Sivasspor'un ayrılmaz bir bütün olduğu anlatıldı.

Karşılaşmanın bilet fiyatları şöyle:

VIP Alt Tribün: 258 TL

Maraton Alt ve Üst: 158 TL

Osman Seçilmiş Güney Alt ve Üst Tribün: 58 TL

Şeyda Yılmaz Kadın Tribün: 58 TL

Misafir Tribün: 75 TL

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