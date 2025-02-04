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Spor

Sivasspor kupada ilk galibiyetini aldı

Ziraat Türkiye Kupası D grubu 2. hafta maçında Sivasspor, deplasmanda Kocaelispor'u 2-0 mağlup etti. Kırmızı beyazlı ekip bu skorla kupadaki ilk galibiyetini aldı.

Haber Merkezi4 Şubat 2025 Salı 15:19 - Güncelleme:
Sivasspor kupada ilk galibiyetini aldı
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Ziraat Türkiye Kupası D grubu 2. hafta maçında Sivasspor, Kocaelispor'a konuk oldu.

Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu'nda oynanan maçta konuk ekip mücadeleyi 2-0'lık skorla kazandı.

Sivasspor'a galibiyeti getiren golleri 43. dakikada Efkan Bekiroğlu ile 90+5. dakikada Emre Gökay kaydetti

Sivasspor, bu galibiyetin ardından puanını 3 yaptı. Kocaelispor 0 puanda kaldı.

Ömer Erdoğan'ın ekibi Sivasspor, Türkiye Kupası'nın bir sonraki haftasında Bodrum FK'yi konuk edecek. Kocaelispor ise Kırklarelispor deplasmanına gidecek.

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