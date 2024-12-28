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Spor

Sivasspor, laktat testinden geçti

Trendyol Süper Lig'in ikinci yarısı için hazırlıklarını sürdüren Sivasspor, Antalya kampının ikinci gününde laktat testine tabi tutuldu.

IHA28 Aralık 2024 Cumartesi 15:27 - Güncelleme:
Sivasspor, laktat testinden geçti
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Trendyol Süper Lig'in ikinci yarısı için hazırlıklarını sürdüren Sivasspor, Antalya kampının ikinci gününde laktat testine tabi tutuldu.

Sivasspor'da 4 grup halinde gerçekleştirilen testlerde sporculara dayanıklılık seviyeleri, form durumları ve nabız değerleri ölçüldü. Bireysel yükleme ve dayanıklılık çalışmalarını kapsayan testlerde, futbolcuların koşuları sırasında kulaklarından alınan kan örnekleri analiz edildi.

Kırmızı-beyazlı ekip, akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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