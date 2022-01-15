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Spor

Sivasspor ligde 9. kez sahadan 1 puanla ayrıldı

Süper Lig'in 21. haftasında evinde Trabzonspor ile 1-1 berabere kalan Sivasspor, bu sezon ligde 9. kez beraberlik aldı.

IHA15 Ocak 2022 Cumartesi 19:39 - Güncelleme: 15 Ocak 2022 Cumartesi 19:39
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Lider Trabzonspor ile Spor Toto Süper Lig'de 21. karşılaşmasına çıkan DG Sivasspor, bu sezonki 9. beraberliğini elde etti.

Sivasspor, Trabzonspor maçıyla birlikte Süper Lig'de 21. maçına çıktı. Sahadan 1-1 eşitlikle ayrılan kırmızı-beyazlılar ligde bu sezon 9. beraberliğini elde etti. Yiğidolar geride kalan karşılaşmalarda 7 galibiyet, 5 yenilgi aldı. Sivasspor, ligin üçüncü haftasında Göztepe ile 2-2, dördüncü haftada Fenerbahçe ile 1-1, beşinci haftada Gaziantep ile 1-1, dokuzuncu haftada Antalyaspor ile 2-2, onuncu haftada Adana ile 1-1, on birinci haftada Altay ile 1-1, on ikinci haftada Giresunspor ile 0-0 ve on sekizinci haftada Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kalmıştı.

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