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Sivasspor, maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu

Süper Lig'in 11. haftasında Sivasspor evinde Konyaspor ile karşı karşıya geldi. Sivas 4 Eylül Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Sivasspor güzel gollerle 2-0 kazandı.

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Emre Kılınç, 80. dakikada yaklaşık 30 metreden yaptığı vuruşla kaleci Serkan Kırıntılı'nın uzanamayacağı noktaya meşin yuvarlağı gönderdi ve takımına galibiyeti getiren isim oldu. 89. dakikada sahneye çıkan Hakan Arslan da 2-0'lık skoru getiren isim oldu.

Konyaspor'da Shengelia, 75. ve 78. dakikalarda gördüğü sarı kartların ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı ve Beşiktaş maçında cezalı duruma düştü.

Bu galibiyetin ardından Sivasspor evindeki 6. maçında 5. gaibiyet ve 1 beraberliğe ulaştı ve toplamda 21 puana yükselerek maç fazlasıyla liderliğe yerleşti. Konyaspor ise son 4 maçta 3. kez sahadan yenik ayrıldı ve 13 puanda kaldı.

Süper Lig'in 12. haftasında Sivasspor deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacakken, Konyaspor ise evinde Beşiktaş'ı konuk edecek.

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