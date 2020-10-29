AA 29 Ekim 2020 Perşembe 20:52 - Güncelleme: 29 Ekim 2020 Perşembe 21:26

UEFA Avrupa Ligi'nde Demir Grup Sivasspor ile İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv'i konuk ediyor. Yeni 4 Eylül Stadı'nda saat 20.55'te başlayan Sivasspor - Maccabi Tel Aviv maçını Bosna Hersek Futbol Federasyonu'ndan Irfan Peljto yönetiyor. Bein Sports'tan canlı yayınlanan karşılaşmanın canlı anlatımını Star.com.tr'den takip edebilirsiniz.



Takımların ilk 11'leri şöyle:

Demir Grup Sivasspor: Samassa, Robin Yalçın, Caner Osmanpaşa, Camara, Uğur Çiftçi, Hakan Arslan, Claudemir, Yatabare, Fajr, Gradel, Kayode

Maccabi Tel Aviv: Tenenbaum, Davidzade, Hernandez, Yeini, Tibi, Kandil, Rikan, Glazer, Peretz, Biton, Shechter

SİVASSPOR: 0 - MACCABİ TEL AVİV: 0 (CANLI ANLATIM

Karşılaşma konuk ekibin vuruşuyla başladı...

11. dakikada sol kanattan Uğur Çiftçi'nin Maccabi ceza sahasına ortasında top, kaleci Tenenbaum'dan kaldı.

13. dakikada sağ kanattan Sivasspor ceza sahasına yerden yapılan ortada, Rikan müsait durumda olmasına rağmen topu ıskaladı ve meşin yuvarlak dışarı çıktı.

19. dakikada Yatabare'ye faul yapan Yeini sarı kart gördü.

22. dakikada sağ kanattan son çizgiye inen Kayode'nin Maccabi kale sahasına ortasında, Gradel topa yetişemiyor.

24. dakikada Sivasspor'da Robin Yalçın, Davidzada'ya yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.



26. dakikada Gradel rakibinden kaptığı toplan sol çaprazdan Maccabi ceza sahasına girdi ve yerden sert bir şut çekti ancak top az farkla auta gitti.