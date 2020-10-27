İSTANBUL 22°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Ekim 2020 Salı / 10 RebiülEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,1911
  • EURO
    9,6948
  • ALTIN
    501.892
  • BIST100
    1140.82
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Sivasspor - Maccabi Tel Aviv maçına Boşnak hakem
Spor

Sivasspor - Maccabi Tel Aviv maçına Boşnak hakem

Sivasspor'un UEFA Avrupa Ligi'nde perşembe günü Maccabi Tel Aviv ile oynayacağı maçı yönetecek hakem belli oldu.

IHA27 Ekim 2020 Salı 16:43 - Güncelleme: 27 Ekim 2020 Salı 16:43
ABONE OL

Sivasspor’un UEFA Avrupa Ligi I Grubu ikinci maçında karşı karşıya geleceği Maccabi Tel Aviv müsabakasını Boşnak hakem Irfan Peljto yönetecek.

UEFA Avrupa Ligi I Grubu ikinci maçında Sivasspor, 29 Ekim Perşembe akşamı İsrail temsilcisi Maccabi Tel Aviv ile karşılaşacak. Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu’nda saat 20.55’de başlayacak karşılaşmada Bosna Hersekli hakem Irfan Peljto düdük çalacak. Peljto’nun yardımcılıklarını Amer Macic ve Davor Beljo yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Admir Sehovic olacak.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.