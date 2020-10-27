Sivasspor - Maccabi Tel Aviv maçına Boşnak hakem

IHA 27 Ekim 2020 Salı 16:43 - Güncelleme: 27 Ekim 2020 Salı 16:43

Sivasspor’un UEFA Avrupa Ligi I Grubu ikinci maçında karşı karşıya geleceği Maccabi Tel Aviv müsabakasını Boşnak hakem Irfan Peljto yönetecek.

UEFA Avrupa Ligi I Grubu ikinci maçında Sivasspor, 29 Ekim Perşembe akşamı İsrail temsilcisi Maccabi Tel Aviv ile karşılaşacak. Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu’nda saat 20.55’de başlayacak karşılaşmada Bosna Hersekli hakem Irfan Peljto düdük çalacak. Peljto’nun yardımcılıklarını Amer Macic ve Davor Beljo yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Admir Sehovic olacak.