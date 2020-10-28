Sivasspor, Maccabi Tel-Aviv maçına hazır

DHA 28 Ekim 2020 Çarşamba 19:58 - Güncelleme: 28 Ekim 2020 Çarşamba 19:58

Demir Grup Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi I Grubu 2'nci maçında yarın Maccabi Tel-Aviv ile oynayacağı maçın hazırlıklarını son antrenmanla tamamladı.

Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde tesislerde gerçekleştirilen antrenman 1 saat sürdü. Isınma ve açma germe hareketleriyle başlayan antrenman, top kampa, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Kırmızı-beyazlılar son bölümde ise taktik ağırlıklı çalışmalar yaptı. Antrenmanı başkan Mecnun Otyakmaz ve asbaşkan Faruk Taşseten de takip etti. Sivasspor, idmanın ardından kampa girerek maç saatini bekleyeme başladı.

Demir Grup Sivasspor ile Maccabi Tel-Aviv, UEFA Avrupa Ligi I Grubu 2'nci maçında yarın 20.55'te Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Mücadelede hakem Irfan Peljto görev yapacak.