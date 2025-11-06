İSTANBUL 20°C / 15°C
Sivasspor, Manisa FK mesaisinde

Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Manisa FK ile oynacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

6 Kasım 2025 Perşembe 15:38
Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında sahasında Manisa FK ile karşılaşacak Özbelsan Sivasspor, hazırlıklarına devam etti.

Kulübün açıklamasına göre teknik direktör Mehmet Altıparmak yönetiminde, kulüp tesislerindeki antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Pas ve top koruma çalışmaları yapan kırmızı beyazlı ekip, idmanı duran top uygulamalarıyla tamamladı.

Sivasspor, Manisa FK maçının hazırlıklarını yarınki antrenmanla tamamlayıp kulüp tesislerinde kampa girecek.

Özbelsan Sivasspor ile Manisa FK, 8 Kasım Cumartesi günü, saat 13.30'da, BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.

