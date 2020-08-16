Sivasspor Max Gradel'i transfer etti

IHA 16 Ağustos 2020 Pazar 10:54 - Güncelleme: 16 Ağustos 2020 Pazar 12:09

Demir Grup Sivasspor, Fildişi Sahilli futbolcu Max Gradel’i renklerine bağladı.

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren kırmızı beyazlılar, geçtiğimiz sezon Fransa Lig 1 ekiplerinden Toulouse'ta forma giyen Max Gradel ile 2020-2021 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 2 yıllık sözleşme imzaladı. Max Gradel, sol kanatta görev yapıyor.

MAX GRADEL KİMDİR?

30 Kasım 1987’de Fildişi Sahili’nin Abidjan kentinde dünyaya gelen Max-Alain Gradel, kariyerine İngiltere’de Leicester City alt yapısında başladı. Ardından Bournemouth, Leeds United, Saint-Etienne gibi takımların formasını giyen Max Gradel, son 2 sezondur Toulouse forması terletiyordu.

Kariyerinde 389 maça çıkan 33 yaşındaki futbolcu 97 kez gol sevinci yaşarken, 51 de asist yaptı. Max Gradel 75 kez de ülkesinin milli takım formasını giydi.

MAX GRADEL, SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇTİ

DG Sivasspor’un yeni transferi Max Gradel, sağlık kontrolünden geçti.

Sivasspor’un yeni transferi Fildişi Sahilli futbolcu Max Gradel, ilk olarak kan tetkiklerinin yapılmasının ardından; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Gradel’in sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı. 33 yaşındaki futbolcunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.