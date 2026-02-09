İSTANBUL 11°C / 5°C
  Sivasspor, Mehmet Altıparmak ile yollarını ayırdı
Spor

Sivasspor, Mehmet Altıparmak ile yollarını ayırdı

Sivasspor, teknik direktör Mehmet Altıparmak ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Kulüp, tecrübeli çalıştırıcıya katkılarından dolayı teşekkür etti.

9 Şubat 2026 Pazartesi 19:54
Sivasspor, Mehmet Altıparmak ile yollarını ayırdı
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Özbelsan Sivasspor, teknik direktör Mehmet Altıparmak ile yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Mehmet Altıparmak ile yapılan görüşmeler sonucunda, karşılıklı anlaşarak yollarımızın ayrılması konusunda mutabakata varılmıştır. Görev süresince kulübümüze verdiği emek ve katkılar için kendisine ve teknik ekibine teşekkür eder, kariyerlerinin devamında başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Teknik direktör Osman Zeki Korkmaz ile yolların ayrılmasının ardından ligin 12. haftası öncesinde kırmızı-beyazlı ekibin başına getirilen Mehmet Altıparmak, 7 Ocak'ta bahis soruşturması kapsamında Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edilmiş ve 9 ay hak mahrumiyeti cezası almıştı.

