Sivasspor, MKE Ankaragücü mesaisine devam ediyor

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak EMS Yapı Sivasspor, maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından kondisyon çalışması yapan kırmızı beyazlı ekip, son bölümde ise tam sahada çift kale maç oynadı.

Antrenmanı kulüp başkanı Mecnun Otyakmaz ile başkan vekili Bahattin Eken de takip etti.

Sivasspor, yarın yapacağı idmanla maçın hazırlıklarını sürdürecek.

MKE Ankaragücü ile EMS Yapı Sivasspor, 2 Şubat Cuma günü saat 17.00'de Eryaman Stadı'nda karşılaşacak.