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Spor

Sivasspor, Modou Barrow transferini bitiriyor

Süper Lig ekibi Sivasspor, son olarak Jeonbuk Motors forması giyen 30 yaşındaki orta saha oyuncusu Modou Barrow'un transferini bitirmeye hazırlanıyor.

IHA26 Ağustos 2023 Cumartesi 16:22 - Güncelleme:
Sivasspor, Modou Barrow transferini bitiriyor
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EY Sivasspor, son olarak Güney Kore takımlarından Jeonbuk Motors forması giyen 30 yaşındaki orta saha oyuncusu Modou Barrow'un transferini bitirmeye yaklaştı.

Sivasspor, yeni sezon transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sivasspor'un, en son Jeonbuk Motors forması giyen 30 yaşındaki futbolcu Modou Barrow transferini bitirmesi an meselesi olduğu ifade edildi. Teknik Direktör Servet Çetin'in bizzat istediği futbolcu ile ilgili kulüpten resmi bir açıklama yapılması bekleniyor. Barrow'un transferinin kısa sürede resmileşeceği öğrenildi.

30 yaşındaki futbolcu bugüne kadar Norrköping, Östersunds FK, Varbergs BoIS FC, Nottingham Forest, Swansea City, Blackburn Rovers, Leeds United, Reading, Denizlispor ve Jeonbuk Motors gibi takımlarda forma giydi. Kariyerinde 322 maça çıkan Barrow, 60 gol atarken, 37 sarı, 2 kez de kırmızı kart gördü.

Barrow, Gambiya Milli Takımı'nda ise 4 maça çıkarken, 1 gol kaydetti.

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