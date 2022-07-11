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Spor

Sivasspor, Neftçi Bakü'yü tek golle geçti

Süper Lig ekiplerinden Sivasspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında oynadığı hazırlık maçında Neftçi Bakü'yü 1-0 mağlup etti.

DHA11 Temmuz 2022 Pazartesi 18:15 - Güncelleme:
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Demir Grup Sivasspor, Bolu kampında Azerbaycan temsilcisi Neftçi Bakü ile oynadığı hazırlık maçını 1-0 kazandı.

Yeni sezon hazırlıklarını Bolu Gerede'de sürdüren Demir Grup Sivasspor, ikinci hazırlık maçında Azerbaycan ekibi Neftçi Bakü ile karşı karşıya geldi. Kamp yapılan otelin sahasında yapılan maçta Sivasspor sahaya Muammer Yıldırım, Murat Paluli, Dimitrios Goutas, Robin Yalçın, Uğur Çiftçi, Isaac Cofie, Hakan Arslan, Kerem Atakan Kesgin, Emre Gökay, Erdoğan Yeşilyurt ve Mustapha Yatabare 11'iyle maça çıktı. Kırmızı-beyazlılara galibiyeti getiren gölü 18'inci dakikada Isaac Cofie kaydetti. Takımın yeni transferi Karol Angielski ise ikinci yarıda oyuna dahil oldu.

Demir Grup Sivasspor Bolu kampında daha önce Al Shamal SC ile oynadığı mücadeleyi de 2-0 kazanmıştı.

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