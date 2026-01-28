İSTANBUL 13°C / 11°C
Spor

Sivasspor, Pendikspor mesaisinde

Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında Pendikspor ile karşılaşacak Sivasspor maçın hazırlıklarına devam etti.

28 Ocak 2026 Çarşamba 16:04
Sivasspor, Pendikspor mesaisinde
Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında sahasında Pendikspor'u konuk edecek olan Özbelsan Sivasspor, bu karşılaşmanın hazırlıklarını gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü.

Kulüp tesislerinde Yardımcı Antrenör Evren Otyakmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Pas ve top koruma çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, idmanı turnuva ile tamamladı.

Sivasspor, yarın gerçekleştireceği antrenmanla Pendikspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.

Sivasspor - Pendikspor karşılaşması, 1 Şubat 2026 Pazar günü saat 13.30'da Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak.

