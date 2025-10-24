İSTANBUL 25°C / 17°C
Spor

Sivasspor puanı uzatmalarda kurtardı

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Sivasspor, Hatayspor'u konuk etti. Sivas 4 Eylül Stadı'nda oynanan mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

24 Ekim 2025 Cuma 23:28
Sivasspor puanı uzatmalarda kurtardı
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Sivasspor, Hatayspor'u konuk etti.

Sivas 4 Eylül Stadı'nda oynanan mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Hatayspor'un golü 6. dakikada Marcelin Kilama'dan gelirken Sivasspor'un beraberlik golünü 90+2. dakikada Kamil Fidan kaydetti.

Hatayspor'da Engin Aksoy, 81. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını sahada 10 kişi bıraktı.

Sivasspor'da 83. dakikada Daniel Avramovski penaltı vuruşundan yararlanamadı.

Bu sonuçla birlikte Hatayspor, ligdeki puanını 4'e Sivasspor ise 14'e çıkardı.

Ligin 12. haftasında Sivasspor, Ümraniyespor deplasmanına gidecek. Hatayspor ise evinde Erzurumspor'u ağırlayacak.

