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Spor

Sivasspor rakibi Kasımpaşa'ya hazırlanıyor

Sivasspor, Süper Lig'in 32. haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda oynayacağı maçın çalışmalarına devam etti.

AA17 Nisan 2025 Perşembe 20:27 - Güncelleme:
Sivasspor rakibi Kasımpaşa'ya hazırlanıyor
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SİVAS (AA) - Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı.

Ardından 5'e 2 pas çalışması yapan kırmızı-beyazlı ekip, taktik maçla günü tamamladı.

Kırmızı-beyazlı ekip, yarın İstanbul'a giderek kampa girecek.

Kasımpaşa ile Net Global Sivasspor, 19 Nisan Cumartesi günü saat 13.30'da Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda karşılaşacak.

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