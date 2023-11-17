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Spor

Sivasspor, rakibi Trabzonspor'a hazırlanıyor

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor ile karşılaşacak olan Sivasspor maçın hazırlıklarına teknik direktör Servet Çetin yönetiminde devam ediyor.

AA17 Kasım 2023 Cuma 13:37 - Güncelleme:
Sivasspor, rakibi Trabzonspor'a hazırlanıyor
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EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında evinde Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Servet Çetin yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından sürat çalışmaları gerçekleştiren kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise 3. bölge sonlandırma çalışıp, yarım sahada çift kale maç oynadı.

Ülkelerinin milli takım kampında bulunan sporcular idmanda yer almazken, Burak Kapacak ise koşu yaptı.

Kırmızı-beyazlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını sürdürecek.

Sivasspor ile Trabzonspor, 27 Kasım Pazartesi saat 20.00'de BG Grup 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak.

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