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Spor

Sivasspor, Rey Manaj ayrılığını açıkladı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sivasspor, takımın Arnavut santrforu Rey Manaj'ın Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi Al-Sharjah'a transfer olduğunu açıkladı.

AA30 Temmuz 2025 Çarşamba 21:26 - Güncelleme:
Sivasspor, Rey Manaj ayrılığını açıkladı
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sivasspor, Rey Manaj'ın Al-Sharjah takımına transfer olduğunu duyurdu.

Kulübün açıklamasında, 2023-24 sezonunda kadroya dahil olan Rey Manaj'ın Birleşik Arap Emirlikleri takımlarından Al-Sharjah'a transfer olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Oyuncunun transferine dair resmi prosedürler bugün tamamlanmıştır. Kulübümüzle geçirdiği süre boyunca göstermiş olduğu performans ve takımımıza verdiği katkı dolayısıyla Rey Manaj'a teşekkür ediyor, yeni kulübünde ve kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar diliyoruz." denildi.

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