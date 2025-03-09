Sivasspor, Rıza Çalımbay yönetiminde çıktığı ilk maçta kazandı!

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Göztepe'yi konuk etti. BG Grup 4 Eylül Stadı'nda oynanan maçı ev sahibi takım 3-1 kazandı.

Göztepe, 33. dakikada Kuryu Matsuki'nin attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Sivasspor ise bu gole 48. dakikada Charilaos Charisis ve 66 ile 77. dakikalarda Bekir Böke ile karşılık verdi.

İzmir ekibinde 43. dakikada Koray Günter ikinci sarıdan kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

MANAJ VE SIMIC'İN TALİHSİZLİĞİ

Kırmızı beyazlılarda 9. dakikada Rey Manaj, 33. dakikada ise Manaj'ın yerine oyuna giren Veljko Simic kafalarına aldıklar darbe nedeniyle maça devam edemediler. İki futbolcu da ambulansla hastaneye kaldırıldı.

MAÇA BEKİR BÖKE DAMGASI

Simic'in yerine oyuna giren Bekir Böke ise attığı iki golle müsabakaya damgasını vuran isim oldu.

RIZA ÇALIMBAY 3 PUANLA BAŞLADI

Teknik direktörlük görevine Ömer Erdoğan'ın yerine Rıza Çalımbay'ı getiren Sivasspor, tecrübeli çalıştırıcıyla çıktığı ilk maçından 3 puanla ayrıldı ve 27 puan ve averajla 15. sırada yer alarak düşme hattının üstüne çıktı.

GÖZTEPE'NİN HASRETİ 6 MAÇA ÇIKTI

Süper Lig'deki üst üste 6 maçından da galibiyetle ayrılamayan Göztepe ise 36 puanla 6. basamakta bulunuyor. Sarı kırmızılılar bu süreçte 2 beraberlik, 4 yenilgi aldı.

Öte yandan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadın taraftarlar karşılaşmayı ücretsiz izledi.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

3. dakikada soldan Efkan Bekiroğlu'nun ortasında penaltı noktası üzerinden Manaj topu kafayla kaleye gönderdi. Üst direğe çarparak oyun alınana dönen meşin yuvarlağı kaleci Lis kontrol etti. Bu pozisyonda Koray Günter ile kafa kafaya çarpışan Manaj oyuna devam edemedi ve ambulansla hastaneye kaldırıldı.

19. dakikada İsmail Köybaşı'nın soldan ortasında Miroshi'nin kafayla vurduğu topu kaleci Ali Şaşal Vural kornere çeldi.

28. dakikada Sivassporlu oyuncular Simic ile Efkan Bekiroğlu kafa kafaya çarpıştı. Yerde kalan oyunculardan Simic maça devam edemedi.

33 dakikada Göztepe öne geçti. Sol kanatta topla buluşan Miroshi'nin çizgiye inerek meşin yuvarlağı ceza sahasına gönderdi. Matsuki'nin sert şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1

Karşılaşmanın ilk yarısı Göztepe'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

48. dakikada Sivasspor beraberliği yakaladı. Penaltı noktası üzerinde topla buluşan Koita, meşin yuvarlağı yay üzerinde bekleyen Charisis'e çıkardı. Charisis'in gelişine yaptı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti: 1-1

55. dakikada soldan Uğur Çiftçi'nin ortasında ceza sahası içerisinde Koita'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.

66. dakikada Sivasspor öne geçti. Sağ çaprazdan Murat Paluli'nin kaleye gönderdiği sert şutta ceza sahasına koşu yapan Bekir Turaç Böke'ye çarpan top ağlarla buluştu: 2-1

77. dakikada Sivasspor farkı 2'ye çıkardı. Uğur Çiftçi'nin derinlemesine pasında ceza saha içerisinde kaleye sırtı dönük topla buluşan Bekir Turaç Böke'nin dönerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti: 3-1

Karşılaşma Sivasspor'un 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Stat: BG Grup 4 Eylül

Hakemler: Burak Pakkan, Serkan Çimen, Samet Çavuş

Net Global Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat Paluli, Radakovic, Sonko (Dk. 75 Emirhan Başyiğit), Uğur Çiftçi, Moutoussamy, Charisis (DK. 87 Ziya Erdal), Koita, Efkan Bekiroğlu, Rodrigues (Dk 87 Menig), Manaj (Dk. 9 Simic - Dk. 33 Bekir Turaç Böke)

Göztepe: Lis, Bokele, Heliton, Koray Günter, Nielsen, Dennis (Dk.63 Doğan Erdoğan), Miroshi (Dk. 87 Tijanic), İsmail Köybaşı (Dk. 78 Emersonn), Ahmed Ildız (Dk. 46 Furkan Bayır), Juan (Dk. 85 Kubilay Kanatsızkuş), Matsuki (Dk.63 Victor Hugo)

Goller: Dk. 33 Matsuki (Göztepe), Dk 49 Charisis, Dk. 66 ve Dk.77 Bekir Turaç Böke (Net Global Sivasspor)

Kırmızı kart: Dk. 43 Koray Günter (Göztepe)

Sarı kartlar: Dk. 40 Nielsen, Dk. 42 Miroshi, Dk. 58 İsmail Köybaşı (Göztepe), Dk. 43 Charisis, Dk. 64 Ali Şaşal Vural, Dk. 79 Radakovic (Net Global Sivasspor)