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Spor

Sivasspor, Roman Kvet'i renklerine bağladı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden EMS Yapı Sivasspor, Çek orta saha oyuncusu Roman Kvet'i kadrosuna kattı.

AA14 Ağustos 2023 Pazartesi 16:39 - Güncelleme:
Sivasspor, Roman Kvet'i renklerine bağladı
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden EMS Yapı Sivasspor, Çek orta saha oyuncusu Roman Kvet'i renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre kırmızı-beyazlı ekip, 25 yaşındaki Roman Kvet ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Kvet, Vali Lütfullah Bilgin Tesisleri'nde Kulüp Başkan Vekili Bahattin Eken'in katıldığı imza töreninde kendisini Sivasspor'a bağlayan sözleşmeye imza attı.

Futbola FK Pribram'da başlayan Kvet, Bohemians 1905 ve Viktoria Plzen'de görev yaptı. Kvet, merkez orta sahanın yanı sıra, ön libero ve on numara olarak görev yapabiliyor.

Kariyerinde 203 maça çıkan Çek futbolcu, 31 kez gol sevinci yaşadı.

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