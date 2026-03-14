İSTANBUL 12°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Mart 2026 Pazar / 27 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,2795
  • EURO
    50,5902
  • ALTIN
    7136.03
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Sivasspor sahasında Ümraniyespor ile kozlarını paylaşacak
Sivasspor sahasında Ümraniyespor ile kozlarını paylaşacak

Trendyol 1.Lig'in 31.haftasında Özbelsan Sivasspor, BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda Eminevim Ümraniyespor'u ağırlayacak.

AA14 Mart 2026 Cumartesi 10:58 - Güncelleme:
ABONE OL

Özbelsan Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında yarın Eminevim Ümraniyespor'u ağırlayacak.

BG Grup 4 Eylül Stadı'nda oynanacak ve saat 13.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek.

Kırmızı-beyazlı ekipte tedavisi devam eden Uğur Çiftçi, Ümraniyespor maçında forma giyemeyecek. Sakatlıkları bulunan Rey Manaj ve Jonathan Okoronkwo'nun durumları ise maç saatinde belli olacak.

Sivas temsilcisi, bugün yapacağı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayarak kulüp tesislerinde kampa girecek.

Sivasspor, ligde 10 galibiyet, 11 beraberlik ve 9 mağlubiyet sonucunda 41 puan toplayarak puan cetvelinde 13. sırada yer alıyor.

Ligin geride kalan bölümünde 11 galibiyet, 5 beraberlik ve 14 mağlubiyet yaşayan Ümraniyespor ise 38 puanla 14. sırada bulunuyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Sahipsiz köpek sokakta oynarken saldırdı: 7 yaşındaki çocuk hastanelik oldu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.