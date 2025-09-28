İSTANBUL 21°C / 16°C
Spor

Sivasspor, Sakaryaspor maçına hazır

Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında deplasmanda Sakaryaspor ile karşılaşacak Sivasspor maçın hazırlıklarını tamamladı.

28 Eylül 2025 Pazar 17:05
Sivasspor, Sakaryaspor maçına hazır
Özbelsan Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında deplasmanda Sakaryaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Osman Zeki Korkmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından 5'e 2 pas çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, idmanı taktik çalışmayla tamamladı.

Sivasspor kafilesi, Sakarya'ya giderek kampa girecek.

Sakaryaspor ile Özbelsan Sivasspor, yarın saat 20.00'de Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda karşılaşacak.

