Sivasspor, Samsunspor ile yenişemedi

Süper Lig'in ilk haftasında Sivasspor ile Samsunspor karşı karşıya geldi.

Yeni sivas Stadyumu'nda oynanan maç 1-1 eşitlikle sona erdi. Sivasspor'un golü 11. dakikada Clinton N'Jie attı. Samsunspor'un golü 78. dakikada Van Drongelen'den geldi. Karşılaşmada başka gol çıkmadı ve maç 1-1 eşitlikle sona erdi. Alınan bu sonucun ardından iki takımda sezona 1 puanla başladı.

Sivasspor'da Servet Çetin, ilk resmi maçına çıktı.

Ligin bir sonraki haftasında Sivasspor, Gazientep FK ile karşılaşacak. Samsunspor, Fenerbahçe'yi konuk edecek.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

Sivasspor 11. dakikada golü buldu. Sağ kanattan Saiz'in ceza alanına ortasında N'jie'nin penaltı noktası civarından gelişine vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 1-0.

14. dakikada ani gelişen Samsunspor atağında Fofana'nın pasında ceza alanı sol çaprazında topla buluşan Marius'un sert vuruşunda kaleci Ali Şaşal Vural, meşin yuvarlağı kontrol etti.

35. dakikada Bola'nın soldan ceza alanına sert ortasında son anda araya giren Caner Osmanpaşa topu kornere gönderdi.

40. dakikada Saiz'in ceza alanı dışından hafif sol çaprazdan sert vuruşunda kaleci Okan Kocuk, topu kornere çeldi.

Mücadelenin ilk yarısı Sivasspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



53. dakikada Saiz'in pasında topla buluşan N'Jie'nin şutunda top ağlara gitti, ancak ofsayt gerekçesiyle gol sayılmadı.

63. dakikada Ntcham topu penaltı noktasındaki arkadaşı Laura'ya gönderdi. Laura'nın şutunda Ali Şaşal topu kontrol etti.

78. dakikada Soner'in soldan kullandığı serbest vuruşta kale önünde Drongelen kafayla topu ağlara gönderdi. 1-1

Stat: Sivas 4 Eylül

Hakemler: Murat Erdoğan, Süleyman Özay, Mustafa Sönmez

EY Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Alaaddin Okumuş, Caner Osmanpaşa, Camara, Uğur Çiftçi, Hakan Arslan (Abdulkadir Parmak dk. 90), Yunus Emre Konak (Charisis dk. 46), Musa (Rodrigues dk. 46), Emrah Başsan, Saiz, N'Jie

Yedekler: Emre Satılmış, Ziya Erdal, Mehmet Albayrak, Murat Paluli, Keita, Emre Gökay, Muhammet Mert Dursun

Teknik Direktör: Servet Çetin

Y. Samsunspor: Okan Kocuk, Bola (Tanque dk. 69) Drongelen, Alim Öztürk, Zeki Yavru, Fofana (Soner Aydoğdu dk. 76), Ntcham (Bennasser dk. 86), Taylan Antalyalı (Muhammet Ali Özbaskıcı dk. 76), Emre Kılınç, Mouandilmadji (Laura dk. 46), Schindler

Yedekler: Szumski, Yunus Emre Çift, Soner Gönül, Satka, Osman Çelik

Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu

Goller: N'Jie (dk. 11) (EY Sivasspor) Drongelen (dk. 78) (Y. Samsunspor)

Sarı kartlar: Yunus Konak, Camara (EY Sivasspor), Fofana (Y. Samsunspor)