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Spor

Sivasspor, Samsunspor maçına hazırlanıyor

EMS Yapı Sivasspor, Yılport Samsunspor ile 13 Ağustos Pazar günü yapacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

AA9 Ağustos 2023 Çarşamba 23:06 - Güncelleme:
Sivasspor, Samsunspor maçına hazırlanıyor
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EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig 2023-2024 sezonu ilk haftasında sahasında Yılport Samsunspor ile 13 Ağustos Pazar günü yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Teknik direktör Servet Çetin yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 45 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, sürat çalışmalarıyla devam etti. Antrenman taktik çalışmalarla sona erdi.

Antrenmanı kulüp başkanı Mecnun Otyakmaz ve bazı yöneticiler de takip etti.

Sivasspor yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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