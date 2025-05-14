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Spor

Sivasspor, Samsunspor mesaisinde

Sivasspor, Süper Lİg2in 36. haftasında Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor.

IHA14 Mayıs 2025 Çarşamba 13:46 - Güncelleme:
Sivasspor, Samsunspor mesaisinde
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Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Samsunspor ile deplasmanda karşılaşacak Sivasspor, bu mücadelenin hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından 5'e 2 pas çalışması yapan futbolcular, dar alan oyun ve çift kale maçla idmanı tamamladı.

Kırmızı-beyazlılar yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.

Samsunspor ile Sivasspor, 18 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda karşılaşacak.

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