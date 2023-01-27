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Spor

Sivasspor, Samu Saiz transferini açıkladı

Süper Lig ekiplerinden Sivasspor, son olarak Girona'da forma giyen sol kanat oyuncusu Samu Saiz'i renklerine bağladı.

27 Ocak 2023 Cuma 20:05 - Güncelleme:
Sivasspor, Samu Saiz transferini açıkladı
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Demir Grup Sivasspor, Girona forması giyen 32 yaşındaki sol kanat Samu Saiz'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

İşte Sivasspor'un açıklamasının tamamı:

"Demir Grup Sivasspor'umuz, sol kanat oyuncusu Samu Saiz'i 1,5 yıllığına renklerine bağladı. Bugün Sivas'a gelen sporcu Başkan Vekilimiz Erdal Sarılar'ın katıldığı imza töreninde kendisini Demir Grup Sivasspor'umuza bağlayan sözleşmeye imza attı.

22 Ocak 1991'de İspanya'nın Madrid kentinde dünyaya gelen Samu Saiz, futbola Real Madrid alt yapısında başladı. Ardından Sevilla Atletico, Melilla, Kastilya, Getafe, UD Almeria, Atletico Madrid B, Huesca ve Leeds United forması giyen sporcu son olarak Girona'da görev yaptı. Sol kanatta oynayan sporcu on numara mevkiinde de görev yapabiliyor.

Kariyerinde 419 maça çıkan Samu Saiz, 73 kez gol sevinci yaşadı ve 43 asist yaptı.

Samu Saiz'a hoş geldin der, Demir Grup Sivasspor forması altında başarılar dileriz."

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