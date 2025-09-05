İSTANBUL 29°C / 22°C
Spor

Sivasspor, Sarıyer maçına hazırlanıyor

Özbelsan Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında sahasında oynayacağı Sarıyerspor müsabakasının hazırlıklarına yaptığı günün ilk antrenmanı ile devam etti.

5 Eylül 2025 Cuma 15:04
Sivasspor, Sarıyer maçına hazırlanıyor
Kulüp tesislerinde gerçekleşen antrenmanın ilk bölümünde fitness salonuna geçen Yiğidolar, burada koordinasyon ve kuvvet odaklı çalışmalar gerçekleştirdi. Ardından sahaya çıkan futbolcular, Teknik Direktör Osman Zeki Korkmaz yönetiminde ısınma ve koordinasyon çalışmaları yaptı. Antrenman, topla yapılan uygulamalarla sona erdi.

Kırmızı-beyazlılar, akşam yapacağı günün ikinci antrenmanıyla hazırlıklarını sürdürecek.

Özbelsan Sivasspor ile Sarıyerspor, 13 Eylül Cumartesi günü saat 19.00'da Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.

Popüler Haberler
