Sivasspor sezonu açıyor! Samassa ve Barış Yardımcı sağlık kontrolünden geçti

IHA 12 Ağustos 2020 Çarşamba 18:15 - Güncelleme: 12 Ağustos 2020 Çarşamba 18:15

Sivasspor’un deneyimli kalecisi Mamadou Samassa ve defans oyuncusu Barış Yardımcı sağlık kontrolünden geçti.

Süper Lig takımlarından DG Sivasspor’da yeni sezon öncesi sağlık kontrolleri sürüyor. Bu kapsamda Sivassporlu futbolcular Mamadou Samassa ve Barış Yardımcı’ya sağlık kontrolü yapıldı.

Detaylı kan tetkikleri yapılan sporcular; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık kontrolleri, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.

İki futbolcunun da sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.