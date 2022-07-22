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Spor

Sivasspor, Sigma Olomouc ile berabere kaldı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Sivasspor'un Sigma Olomouc ile karşılaştığı hazırlık maçı 1-1 eşitlikle sona erdi.

AA22 Temmuz 2022 Cuma 22:26 - Güncelleme:
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Demir Grup Sivasspor, Avusturya'da hazırlık maçında karşılaştığı Çekya ekibi Sigma Olomouc ile 1-1 berabere kaldı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Avusturya'da yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Sivasspor, Sportplatz Friedberg Stadyumu'nda Sigma Olomouc ile karşı karşıya geldi.

Mücadelede Avusturya Futbol Federasyonundan Macher Markus, Schenke Patrick ve Dambo Adnan hakem üçlüsü görev yaptı.

Teknik direktör Rıza Çalımbay maça, Muammer Yıldırım, Alaaddin Okumuş, Aaron Appindangoye, Robin Yalçın, Uğur Çiftçi, Isaac Cofie, Hakan Arslan, Kerem Atakan Kesgin, Dmytro Semeniv, Max Gradel ve Mustapha Yatabare 11'iyle başladı.

Maçın ilerleyen dakikalarında oyuna Erdoğan Yeşilyurt, Murat Paluli, Karol Angielski, Fredrik Ulvestad, Ziya Erdal, Armin Derlek ve Caner Osmanpaşa dahil oldu.

Çekya ekibi, karşılaşmanın ilk yarısını 42. dakikada Rusek'in golüyle 1-0 önde kapattı. Maç, 50. dakikada Erdoğan Yeşilyurt'un golüyle 1-1 sona erdi.

Demir Grup Sivasspor, daha önce oynadığı hazırlık maçlarında Bolu kampında Al Shamal SC'yi 2-0, Neftçi Bakü'yü 1-0 mağlup etmiş, Avusturya kampında ise Szombathelyi Haladas ile golsüz berabere kalmıştı.

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