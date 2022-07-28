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Spor

Sivasspor Süper Kupa maçına hazırlanıyor

Demir Grup Sivasspor, öğlen saatlerinde kulüp tesislerinde yaptığı antrenmanla Trabzonspor ile oynayacağı Turkcell Süper Kupa maçının hazırlıklarını sürdürdü.

IHA28 Temmuz 2022 Perşembe 15:46 - Güncelleme:
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Turkcell Süper Kupa'da Trabzonspor ile karşılaşacak DG Sivasspor, müsabakanın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından geniş alanda pas çalışmaları yapan Yiğidolar, son bölümde ise yarım sahada çift kale maç yaptı. Kaleciler Ali Şaşal Vural, Muammer Yıldırım, Emre Satılmış ve Baver Kuçkar ise kaleci antrenörü Zafer Özgültekin yönetiminde takımdan ayrı çalıştı.

Sivasspor ile Trabzonspor, 30 Temmuz Cumartesi günü saat 20.45'te İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşılaşacak.

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