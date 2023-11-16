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Spor

Sivasspor, Süper Lig çalışmalarını salonda sürdürdü

Milli arada çalışmalarına devam eden Sivasspor 27 Kasım Pazartesi günü Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına solanda devam etti.

IHA16 Kasım 2023 Perşembe 14:53 - Güncelleme:
Sivasspor, Süper Lig çalışmalarını salonda sürdürdü
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Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 27 Kasım Pazartesi günü sahasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün fitness salonunda ve sahada yaptığı çalışmayla devam etti.

Kırmızı-beyazlılar günün ilk çalışmasında fitness salonunda koordinasyon ve kuvvet çalışmaları gerçekleştirdi. Daha sonra sahaya çıkan sporcular Teknik Direktör Servet Çetin yönetiminde ısınma hareketleri yaptı. Ardından sınırlı alan pas çalışmaları gerçekleştiren Yiğidolar, yarım sahada yapılan çift kale maçla idmanı tamamladı.

Ülkelerinin milli takım kampında bulunan sporcular idmanda yer almazken, Modou Barrow ise düz koşu yaptı.

Sivasspor yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.

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