Sivasspor taktik çalıştı

AA 24 Ocak 2021 Pazar 13:46 - Güncelleme: 24 Ocak 2021 Pazar 13:46

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve açma germe hareketleriyle başladı.

Ardından üç grup halinde 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışması yapan kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise taktik ağırlıklı çalıştı.

Sivasspor, antrenmanın ardından uçakla İstanbul'a gidecek ve kamp yapacağı otele yerleşerek maç saatini beklemeye başlayacak.

Kasımpaşa ile Demir Grup Sivasspor ligde ilk yarının son hafta maçında yarın saat 16.00'da Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Mert Güzenge görev yapacak.