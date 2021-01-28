Sivasspor taktik çalıştı

DHA 28 Ocak 2021 Perşembe 14:08 - Güncelleme: 28 Ocak 2021 Perşembe 14:08

Demir Grup Sivasspor, yaptığı antrenmanla Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarına devam etti.

Süper Lig'in 22'nci haftasında cumartesi günü deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarını öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman ısınma koşusuyla başladı. Ardından 2 grup halinde 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışması yapan futbolcular, ayrıca geniş alanda çok pas çalıştı. Kırmızı-beyazlılar son bölümde ise taktik ağırlıklı çift kale maçla antrenmanı tamamladı.

Sivasspor, yarın sabah yapacağı antrenmanın ardından uçakla Alanya'ya gidecek ve kamp yapacağı otele yerleşerek maç saatini bekleyecek.