İSTANBUL 29°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Ekim 2024 Pazar / 3 RebiülAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,2452
  • EURO
    37,6376
  • ALTIN
    2921.55
  • BIST100
    9109.34
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Sivasspor taraftarı Bülent Uygun'u istifaya çağırdı
Spor

Sivasspor taraftarı Bülent Uygun'u istifaya çağırdı

Sivasspor'un Göztepe'ye 3-2 yenilmesinin ardından Sivassporlu taraftarlar Teknik Direktör Bülent Uygun'u istifaya çağırdı. Taraftarlar maçın ardından Sivas 4 Eylül Stadyumunun dört bir yanına pankartlar astı.

IHA6 Ekim 2024 Pazar 09:47 - Güncelleme:
Sivasspor taraftarı Bülent Uygun'u istifaya çağırdı
ABONE OL

Sivasspor deplasmanda Göztepe'ye 3-2 mağlup oldu.

Alınan bu son mağlubiyet Sivasspor cephesinde bardağı taşırdı.

Uzun süredir tepkilerin odağında olan ve tüm başarısızlıklarda suçlayacak birini bulan, bazen taraftar, bazen de yönetim suçlayan Teknik Direktör Bülent Uygun'u taraftarlar istifaya çağırdı.

Uygun'u Sivas'ta istemeyen taraftarlar maçın ardından Sivas 4 Eylül Stadyumun dört bir yanına pankartlar astı. Asılan pankartlarda, "Sivasspor sana uygun değil! En uygunu istifa, taraftar istifa bekliyor, kim o arkandaki 20 kişi?" yazıldı.

Diğer yandan bazı taraftarlar da sosyal medya üzerinden Bülent Uygun'u istifaya çağırdı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.