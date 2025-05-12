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Spor

Sivasspor taraftarları takımı tesislerin önünde protesto etti

Sivasspor'un Bodrum FK ile 0-0 berabere kaldığı ve ligde kalma umutlarının azaldığı maç sonrası Sivasspor taraftarları, kulüp tesislerine yürüyerek takımı protesto etti.

IHA12 Mayıs 2025 Pazartesi 10:40 - Güncelleme:
Sivasspor taraftarları takımı tesislerin önünde protesto etti
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Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında evinde Bodrum FK ile 0-0 berabere kalan Sivaspor, bu sonuçla ligde kalma umutlarını azalttı. Yaşanan bu beraberliğin ardından kırmızı-beyazlı taraftarlar, takımı protesto etti. Sivassporlu taraftarlar sloganlarla tepkilerini gösterirken, yönetimi istifaya davet etti. Bazı Sivassporlu taraftarlar da Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri'ne geldi ve tepkilerini burada da sürdürerek Sivasspor Başkanı Bahattin Eken'i istifaya davet etti. Taraftarlar futbolcu Uğur Çiftçi'ye de tepki tezahüratında bulundular.

Yoğun güvenlik önlemleri altındaki taraftarlar daha sonra olaysız bir şekilde dağıldı.

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