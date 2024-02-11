Sivasspor tek golle evinde galip!

Süper Lig'in 25. haftasında Sivasspor, sahaında Rizespor ile karşı karşıya geldi. Yeni 4 Eylül Stadyumu'ndaki maçı ev sahibi ekip 1-0'lık skorla kazandı.
Sivasspor'a galibiyeti getiren golü 30. dakikada Rey Manaj attı.
Bu sonucun ardından Sivasspor, 33 puana yükseldi. Rizespor, 36 puanda kaldı.
Sivasspor ligde gelecek hafta Hatayspor ile deplasmanda karşılaşacak. Rizespor sahasında Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
12. dakikada Gaich'in sağ kanattan pasında ceza sahası içinde topla buluşan Varesanovic, rakiplerini geçtikten sonra meşin yuvarlağa sert vurdu. Top, kaleci Ali Şaşal Vural'dan döndü.
17. dakikada Hojer'in sol kanattan pasında ceza sahası içinde topla buluşan Akintola, rakiplerini geçtikten sonra meşin yuvarlağa sert vurdu. Kale direğinden oyun alanına dönen topu defans kornere gönderdi.
23. dakikada sol kanattan Uğur Çiftçi'nin sert ortasında ceza sahası içindeki Manaj'ın vuruşunda, top kale direğinin yanından auta çıktı.
30. dakikada Sivasspor öne geçti. Ceza sahası dışından kazanılan serbest vuruşta, topun başına Manaj geçti. Manaj'ın sert şutunda meşin yuvarlak, kaleci Gökhan Akkan'ın solundan ağlara gitti: 1-0.
39. dakikada Shelvey'nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Muhammet Taha Şahin, kaleci Ali Şaşal Vural'ı geçtikten sonra meşin yuvarlağa sert vurdu. Top, yan ağlarda kaldı.
43. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Akintola, şutunu çekti. Kaleye yönelen meşin yuvarlağı Ali Şaşal Vural son anda çeldi.
Karşılaşmanın ilk yarısı, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
47. dakikada Shelvey'in ceza yayının gerisinden sert şutunda top üstten az farkla dışarı çıktı.
57. dakikada Çaykur Rizespor'un kullandığı korner atışında Olawoyin'in kafa vuruşunda defansın elle müdahalesi üzerine hakem Emre Kargın penaltı noktasını gösterdi. İtirazlar üzerine VAR'a gidildi. VAR incelemesinin ardından penaltı kararı iptal edildi.
73. dakikada Menig, kazandığı topla ceza sahası içerisine girdi. Sert şutunda top sağdan az farkla dışarı çıktı.
90+2. dakikada ceza yayı önünde Menig'in pasıyla topla buluşan Hakan, kaleye sert bir şut gönderdi. Gökhan Akkan topu kontrol etmeyi başardı.
90+5. dakikada Olawoyin ceza yayı üzerinden sert vurdu. Ali Şasal topu kontrol etmeyi başardı.
Sivasspor: Ali Şaşal, Murat Paluli (Turgunboev dk. 90+5), Caner Osmanpaşa, Appindangoye, Poungouras, Uğur Çiftçi, Bartuğ Elmaz, İbrahim Akdağ, Charisis (Hakan Arslan dk. 70), N'jie (Queensy Menig dk. 71), Manaj (Caktas dk. 88)
Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Taha Şahin, Mocsi, Emirhan Topçu, Hojer (Halil İbrahim Pehlivan dk. 88), Shelvey, Olawoyin, Akintola, Varesanovic (Muammer Sarıkaya dk. 65), Zeqiri ((Benhur Keser dk. 65) (Gustavo dk. 71)), Gaich (Minchev dk. 65)
Gol: Manaj (dk. 30) (Sivasspor)
Sarı kartlar: İbrahim Akdağ (Sivasspor), Emirhan Topçu (Çaykur Rizespor)