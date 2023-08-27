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Spor

Sivasspor Teknik Direktörü Servet Çetin'den maç sonu açıklaması

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında konuk ettiği Bitexen Antalyaspor ile 1-1 berabere kalan EMS Yapı Sivasspor Teknik Direktörü Servet Çetin, galip gelemedikleri için üzgün olduklarını söyledi.

AA27 Ağustos 2023 Pazar 01:17 - Güncelleme:
Sivasspor Teknik Direktörü Servet Çetin'den maç sonu açıklaması
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Çetin, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, "Çok çekişmeli bir maç olacağını biliyorduk. Nitekim de öyle oldu." dedi.

Takım olarak iyi oynarken talihsiz bir gol yediklerini belirten Çetin, şunları kaydetti:

"Maçtan sonra oyuncularımı kutladım. Golü yiyip geriye düştükten sonra çok iyi bir reaksiyon gösterdiler. Sonrasında golü de bulduk. İşin açıkçası iyi de futbol oynadılar. Antalyaspor takımı özellikle geçişi iyi yapan bir takım. Bu takıma karşı geri düştükten sonra pozisyon bulmanız zor. Ona rağmen pozisyon da vermedik. Beraberliği sağladık. Ben oyuncularım gerçekten performanslarından memnunum. Arkadaşlarımız gerçekten çok güzel mücadele ettiler. Bence maçı kazanan tarafında bizim olmamız gerekiyordu ama dediğim gibi geriye düştükten sonra iyi reaksiyon gösterdik. Arkadaşlara performanslarından memnunum."

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