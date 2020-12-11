Sivasspor Tel-Aviv'de mahsur kaldı

11 Aralık 2020 Cuma 03:03 - Güncelleme: 11 Aralık 2020 Cuma 03:05

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Sivasspor, kafile olarak Maccabi Tel Aviv maçının ardından İsrail'den ayrılırken havalimanında mahsur kaldı.

Sivasspor Kulübü'nün resmi twitter hesabından yapılan açıklamada; İsrailli yetkililerin geçişleri kapatarak kafileyi beklettiği ifade edilirken "Maccabi Tel-Aviv maçının ardından Sivas'a dönmeye hazırlanan kafilemiz havalimanında mahsur kaldı. İsrail yetkileri sistemi ve geçişleri kapatarak kafilimize her türlü zorluğu çıkartıyor." mesajıyla yaşananlar duyuruldu.

Alkışlarla havalimanında yaşatılan zorluğu protesto eden Sivasspor kafilesi Türkiye'ye dönmek için işlemlerin tamamlanmasını bekliyor.