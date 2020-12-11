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Spor

Sivasspor Tel-Aviv'de mahsur kaldı

UEFA Avrupa Ligi'nde Maccabi Tel-Aviv ile karşılaşan temsilcimiz Sivasspor'a Türkiye'ye dönüş için geldikleri havaalanında İsrailliler tarafından zor anlar yaşatıldı. Havaalanı yetkilileri kafilemizin geçişini engellemek için sistemi ve geçişleri tamamen kapattı.

11 Aralık 2020 Cuma 03:03 - Güncelleme: 11 Aralık 2020 Cuma 03:05
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UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Sivasspor, kafile olarak Maccabi Tel Aviv maçının ardından İsrail'den ayrılırken havalimanında mahsur kaldı.

Sivasspor Kulübü'nün resmi twitter hesabından yapılan açıklamada; İsrailli yetkililerin geçişleri kapatarak kafileyi beklettiği ifade edilirken "Maccabi Tel-Aviv maçının ardından Sivas'a dönmeye hazırlanan kafilemiz havalimanında mahsur kaldı. İsrail yetkileri sistemi ve geçişleri kapatarak kafilimize her türlü zorluğu çıkartıyor." mesajıyla yaşananlar duyuruldu.

Alkışlarla havalimanında yaşatılan zorluğu protesto eden Sivasspor kafilesi Türkiye'ye dönmek için işlemlerin tamamlanmasını bekliyor.

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