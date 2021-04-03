03 Nisan 2021 Cumartesi 15:56 - Güncelleme: 03 Nisan 2021 Cumartesi 17:12

Yeni 4 Eylül Stadı'nda saat 16.00'da başlayan Sivasspor - Trabzonspor maçını Mete Kalkavan yönetiyor. Kalkavan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Candaş Elbil yapıyor. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Abdullah Buğra Taşkınsoy. Müsabaka'nın VAR koltuğunda Tugay Kaan Numanoğlu otururken, AVAR'da ise Kerem Ersoy bulunuyor.

Takımların ilk 11'leri şöyle:

SİVASSPOR: Ali Şaşal, Ahmet, Robin, Samba, Uğur, Cofie, Fajr, Hakan, Boyd, Gradel, Yatabare

TRABZONSPOR: Uğurcan, Hüseyin Türkmen, Edgar Ie, Vitor Hugo, Marlon, A. Parmak, Yunus Mallı, Bakasetas, Yusuf Sarı, Nwakaeme, Ekuban

SİVASSPOR: 0 - TRABZONSPOR: 0 (CANLI ANLATIM)

- Maça Sivasspor başladı...

3. dakikada Uğur'un soldan Trabzonspor ceza sahasına ortasında savunma çarpan top havalandı, kaleci Uğurcan çıktı ve topu aldı.

6. dakikada Sivasspor'un sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda Trabzonspor savunması topu uzaklaştırdı.

13. dakikada sağ kanattan yapılan ortada Hakan Arslan kafayı vurdu, top Trabzonspor kalesinin üstünden auta gitti.

17. dakikada Nwakaeme, soldan şık hareketlerle ceza sahasına girdi ve son çizgiye inerken dar açıdan şutunu çekti ancak kaleci çeldi topu.

25. dakikada Nwakaeme'nin Sivasspor ceza sahası ön çizgisi üzerinden çektiği şut üstten auta gitti.

29. dakikada Sivasspor savunmasının arkasına atılan pasa Ekuban hareketlendi ancak kaleci Ali Şaşal, Ekuban'dan önce çıktı ve topa sahip oldu.

33. dakikada Marlon soldan son çizgiye indi ve top ceza yayına çevirdi, Bakasetas önünde kalan topa sert vurdu ancak meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

34. dakikada Edgar Ie sağdan kullanılan kornerde kafayı vurdu ancak top üstten dışarı çıktı.

34. dakikada Sivasspor'da Yatabare sarı kart gördü.

39. dakikada sağ kanattan kullanılan Trabzonspor kornerinde, sol çapraza doğru açılan topa Bakasetas vurdu ancak top üstten dışarı çıktı.

44. dakikada Sivasspor kalesine 21-22 metre mesafeden Bakasetas'ın kullandığı serbest vuruşta Ali Şaşal topu kornere çeldi.

- İlk yarı 0-0 sona erdi.

2. YARI

- Maçta ikinci yarına Trabzonspor başladı...

46. dakikada Sivasspor'da Isaac Cofie, Bakasetas'a yaptığı faul sonrasında sarı kart gördü.