Sivasspor - Trabzonspor | CANLI

15 Ocak 2022 Cumartesi 16:08 - Güncelleme: 15 Ocak 2022 Cumartesi 16:51

Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadı'nda saat 16.00'da başlayan Demir Grup Sivasspor - Trabzonspor maçını hakem Mete Kalkavan yönetiyor. Kalkavan'ın yardımcılıklarını Erdinç Sezertam ve Süleyman Özay yapıyor. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Yiğit Arslan. Müsabakanın VAR koltuğunda Tugay Kaan Numanoğlu otururken, AVAR'da ise Mustafa Emre Eyisoy ve Ömer Faruk Turtay bulunuyor

Karşılaşmada ilk yarı sona erdi...

SİVASSPOR: 1 - TRABZONSPOR: 1

GOLLER: Dk. 20 Leke James (Sivasspor), Dk. 24 Abdülkadir Ömür (Trabzonspor)

Takımların ilk 11'leri şöyle:

SİVASSPOR: Ali, Ahmet, Camara, Caner, Uğur, Cofie, Özkan, Erdoğan, Kerem, Henrique, James

TRABZONSPOR: Uğurcan, Peres, Hüseyin, Hugo, Denswil, Dorukhan, Hamsik, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Visca, Cornelius