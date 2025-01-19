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Spor

Sivasspor, Trabzonspor maçına hazır

Süper Lig'in 20. haftasında yarın deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak olan Sivasspor maçın hazırlıklarını tamamladı.

AA19 Ocak 2025 Pazar 12:32 - Güncelleme:
Sivasspor, Trabzonspor maçına hazır
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Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında yarın Trabzonspor ile deplasmanda yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüp tesislerinde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriyle başladı. Futbolcular, 5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idmanın son bölümünde taktik çalışmalar yaptı.

Kırmızı-beyazlı ekip, bugün maçın oynanacağı Trabzon'a giderek konaklayacağı otelde kampa girecek.

Trabzonspor ile Net Global Sivasspor, yarın saat 20.00'de Papara Park'ta karşılaşacak.

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