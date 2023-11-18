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Spor

Sivasspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarına devam ediyor

Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Trabzonspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını sürdürdü.

AA18 Kasım 2023 Cumartesi 14:06 - Güncelleme:
Sivasspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarına devam ediyor
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EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında evinde Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Servet Çetin yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından 5'e 2 pas çalışan kırmızı-beyazlı ekip, yarım sahada oynanan çift kale maçla idmanı tamamladı.

Ülkelerinin milli takım kampında bulunan sporcular idmanda yer almazken, Burak Kapacak ve Modou Barrow ise günü koşuyla değerlendirdi.

Sivasspor, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada yarın saat 14.30'da Kadir Has Tesisleri'nde Mondihome Kayserispor ile hazırlık maçı yapacak.

Kırmızı-beyazlı takım ile Trabzonspor, 27 Kasım Pazartesi saat 20.00'de BG Grup 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak.

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