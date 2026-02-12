İSTANBUL 15°C / 11°C
  Spor
  • >
  • Spor
  • >
  • Sivasspor, Vanspor maçına hazırlanıyor
Spor

Sivasspor, Vanspor maçına hazırlanıyor

Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında sahasında Vanspor FK'yı konuk edecek Sivasspor maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

12 Şubat 2026 Perşembe 16:26
Sivasspor, Vanspor maçına hazırlanıyor
Özbelsan Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında sahasında İmaj Altyapı Vanspor FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulübün açıklamasına göre teknik direktör İsmet Taşdemir yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Pas ve top koruma çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, idmanı taktiksel oyunla tamamladı.

Sivasspor, İmaj Altyapı Vanspor FK mücadelesinin hazırlıklarını yarın sürdürecek.

Özbelsan Sivasspor ile İmaj Altyapı Vanspor FK, 14 Şubat Cumartesi saat 16.00'da BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.

Popüler Haberler
