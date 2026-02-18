İSTANBUL 9°C / 2°C
Spor

Sivasspor yarın Adana Demirspor deplasmanında

Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında Sivasspor yarın deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak.

18 Şubat 2026 Çarşamba 14:27
Sivasspor yarın Adana Demirspor deplasmanında
Özbelsan Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında yarın deplasmanda Adana Demirspor ile mücadele edecek.

Yeni Adana Stadyumu'nda saat 13.30'da başlayacak mücadeleyi, hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetecek.

Sivasspor'da tedavisine devam edilen Uğur Çiftçi, Adana Demirspor karşısında forma giyemeyecek.

Karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayarak Adana'ya giden Sivas temsilcisi, sezonda 7 galibiyet, 10 beraberlik, 8 mağlubiyet sonucunda 31 puan topladı.

Adana Demirspor, puan cetvelinin son sırasında yer alıyor.

