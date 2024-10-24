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Spor

Sivasspor, yarın Adana Demirspor'a konuk olacak

Süper Lig'in 10. haftasında Sivasspor deplasmanda Adana Demirspor ile karşı karşıya gelecek.

AA24 Ekim 2024 Perşembe 09:54 - Güncelleme:
Sivasspor, yarın Adana Demirspor'a konuk olacak
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Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında yarın deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak.

Yeni Adana Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Kırmızı-beyazlı ekip, bugün yapacağı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayarak Adana'ya gidecek.

Sivasspor'da, Adana Demirspor maçı öncesi Alex Pritchard, Uros Radakovic ve Emre Gökay'ın sakatlığı bulunuyor.

Sivas temsilcisi, sezonun ilk 9 haftasında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 11 puan topladı.

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