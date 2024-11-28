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Spor

Sivasspor yarın Antalyaspor deplasmanına konuk olacak

Sivasspor, Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Antalyaspor'a konuk olacak. Müsabaka saat 20.00'de başlayacak.

AA28 Kasım 2024 Perşembe 09:54 - Güncelleme:
Sivasspor yarın Antalyaspor deplasmanına konuk olacak
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Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında yarın deplasmanda Onvo Antalyaspor ile karşılaşacak.

Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Yasin Kol yönetecek.

Kırmızı-beyazlı ekip, bugün Antalya'da yapacağı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayacak.

Sivas temsilcisi, ligin geride kalan bölümde 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet sonucunda 18 puan topladı.

Antalyaspor ise 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 yenilgi sonucunda 14 puan elde etti.

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