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Spor

Sivasspor, yarın Antalyaspor ile oynayacak

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Net Global Sivasspor, sahasında Onvo Antalyaspor'u konuk edecek.

AA25 Nisan 2025 Cuma 10:31 - Güncelleme:
Sivasspor, yarın Antalyaspor ile oynayacak
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Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında yarın evinde Onvo Antalyaspor ile karşılaşacak.

BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi, hakem Burak Pakkan yönetecek.

Kırmızı-beyazlı ekip, karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanla tamamlayıp daha sonra kulüp tesislerinde kampa girecek

Sivasspor'da sakatlıkları bulunan kaleci Djordje Nikolic, Jan Bieganski ve Alaaddin Okumuş, Antalyaspor karşısında forma giyemeyecek.

Sivas temsilcisi, ligin geride kalan bölümünde 8 galibiyet, 7 beraberlik ve 16 mağlubiyet sonucunda 31 puan topladı.

  • Net Global Sivasspor
  • Onvo Antalyaspor
  • Burak Pakkan

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