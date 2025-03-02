Sivasspor, yarın Başakşehir deplasmanına konuk olacak

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında yarın deplasmanda RAMS Başakşehir ile karşılaşacak.
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yarın saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Muhammet Ali Metoğlu yönetecek.
Karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanla tamamlayacak kırmızı-beyazlı ekip, İstanbul'a gidecek.
Uros Radakovic'in kırmızı kart cezası nedeniyle forma giyemeyeceği kırmızı-beyazlı ekipte, Başakşehir maçı öncesi Garry Rodrigues, Tolga Ciğerci ve Achilleas Poungouras'ın sakatlıkları bulunuyor.
Sivas temsilcisi, ligin geride kalan bölümünde 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 12 mağlubiyetle 24 puan topladı.